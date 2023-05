Le zoo de Zurich va libérer quatre chouettes de l'Oural en Autriche

Quatre jeunes chouettes de l'Oural, nées à Pâques au zoo de Zurich, vont être lâchées dans la nature cet été en Autriche. Elles seront équipées d'une balise afin de mesurer le succès du repeuplement de ces rapaces disparus d'Europe centrale au 20e siècle.

Ce projet de repeuplement doit assurer la survie et la stabilité de l'espèce à long terme, indique mercredi le zoo de Zurich. L'institution le soutient à travers la remise de jeunes chouettes. Les quatre jeunes individus seront lâchés progressivement à partir de la fin juin. Au total, 49 couples de chouettes de l'Oural, issus de 32 zoos et sites d'élevage, sont mis à contribution dans sept pays européens.

La chouette de l'Oural est plus grande et plus lourde que la chouette hulotte. Elle est active le soir et durant la nuit, sauf lorsqu'elle élève ses petits. Dans ce cas, elle chasse également durant la journée. Cette espèce est monogame et défend son territoire contre ses congénères.

L'espace de vie naturel des chouettes de l'Oural s'étend de l'Europe du nord au Japon en passant par la Russie. L'espèce s'est éteinte en Autriche et en Allemagne au milieu du siècle dernier en raison de la disparition de son espace vital et de la chasse. Selon le zoo de Zurich, sa présence en Suisse à cette époque n'est pas établie.

/ATS