Magic Pass: 17% de détenteurs supplémentaires

Quelque 164’700 Magic Pass ont été vendus pendant la saison 2022-23, soit une hausse de 17% par rapport à la précédente. Seize nouveaux lieux s'ajoutent à l'offre cette année pour un total de 69 destinations hivernales et 31 estivales.

L'abonnement dégriffé a engendré jusqu’au 28 février 2023 plus de 1,4 million de journées de ski et une prévision de 1,85 million pour l’hiver 2022-23. Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 53,7 millions à 63,5 millions (+18%), a communiqué Magic Pass mardi.

La hausse se traduit également géographiquement, avec une forte demande dans les régions de destinations devenues récemment membres de Magic Pass, comme l’Oberland bernois et le Jura français. Ce succès est bénéfique pour les stations, puisque ces ventes leur garantissent un chiffre d’affaires certain, quelle que soit la façon dont se déroule l’année, souligne la coopérative.

Prix stable

Pour cette 7e édition, l’offre géographique de Magic Pass s’agrandit avec de nouvelles destinations dans le canton de Berne (Bumbach, Gantrisch Gurnigel, Gurnigelbad, Kiental, Egg Ottenleue, Riffenmatt, Rüschegg – Eywald, Selital). Un premier domaine lucernois, Marbachegg, rejoint la coopérative. S'y ajoutent Lauchernalp-Lötschental, Moosalp, Eischoll, Gspon, Visperterminen, Unterbäch pour le Haut-Valais et Sainte-Croix-Les Rasses, dans le Jura vaudois.

Malgré cette offre élargie, le prix du Magic Pass reste le même. Il est mis en vente pour 399 francs, 269 pour les enfants. L'offre est valable jusqu'au 11 avril à midi.

Hausse estivale

Si l’intérêt constant pour les sports d’hiver est confirmé, l'utilisation estivale de l'abonnement a augmenté de manière 'impressionnante', selon la coopérative. Plus de deux tiers des acheteurs ont profité de leur Magic Pass entre le 1er mai et le 31 octobre 2022, comptabilisant plus de 355’500 journées. La hausse est de plus de 20% par rapport à l’année passée.

Si les détenteurs du séame bleu proviennent de 34 pays, la majorité des usagers réside en Suisse. Les cantons de Vaud, Fribourg et le Valais arrivent en tête, suivis du canton de Berne. L’effort sur les transports publics se poursuit.

/ATS