Les prix à la production et à l'importation décollent en avril

Les prix à la production et à l'importation ont une nouvelle fois progressé fortement sur un an en Suisse. Ils ont encore une fois été tirés par l'or noir et les métaux.

En avril, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a augmenté de 6,7% par rapport à la même période de 2021, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En mars, la progression avait atteint 6,1%, après 5,8% en février et 5,4% en janvier.

Sur un mois, cet indicateur a pris 1,3% à 108,4 points, tirés par les prix en hausse des produits pétroliers, des métaux et des produits semi-finis en métaux. Des hausses de prix ont également été observées pour les machines et les produits métalliques.

Ce sont surtout les prix des produits importés qui se sont envolés, tant par rapport au mois précédent (+2,0%) que sur un an (+11,3%). Du côté des prix à la production, ils ont augmenté de respectivement 1,0% et 4,5%.

Pour la première catégorie, des hausses de prix ont été constatées par rapport à mars pour les produits pétroliers (+16,6% sur un mois et 95,3% sur un an), les métaux et les produits semi-finis en métaux (+13,3% et +52,7%).

Les produits métalliques, les machines, les ordinateurs et les équipements périphériques, les équipements électriques, mais aussi les huiles et graisses végétales et animales (+9% et +27,7%) ainsi que les préparations pharmaceutiques ont renchéri. En revanche, les hydrocarbures sont devenus meilleur marché sur un mois (-2,0%) alors qu'ils ont décollé sur un an (+148,2%).

En avril, l'augmentation de l'indice des prix à la production par rapport au mois précédent s'explique avant tout par le renchérissement des machines, des produits métalliques, des métaux et des produits semi-finis en métaux, des produits pétroliers (+9,7% et 93,3%) et des équipements électriques. Ont également renchéri la ferraille (+9,3% et +35,1%) et les montres (+0,6% et +4,1%).

/ATS