Plus de 100 attaques contre des services de santé ukrainiens (OMS)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé jeudi plus de 100 attaques menées contre les services de santé en Ukraine. Elle a demandé l'accès humanitaire à la ville de Marioupol assiégée par les forces russes depuis des semaines.

Dans ces 103 attaques contre les services de santé, 73 personnes ont été tuées et 51 blessées, 'dont des agents de santé et des patients', a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qualifiant ce bilan de 'sombre'. Parmi les attaques confirmées, 89 ont touché des établissements de santé et la plupart des autres des services de transport, notamment des ambulances.

'Nous sommes scandalisés par la poursuite des attaques contre les services de santé', a poursuivi le chef de l'OMS. Elles constituent 'une violation du droit humanitaire international'.

Zones hors de portée pour l'aide

S'exprimant lors d'une précédente conférence de presse à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le directeur de la branche européenne de l'OMS, Hans Kluge, a déploré que certaines zones touchées restaient jeudi hors de portée de l'aide sanitaire.

'L'OMS a été capable de livrer du matériel permettant de sauver des vies dans de nombreuses zones touchées, mais il est vrai que certaines restent très difficiles', a-t-il reconnu. 'Je pense que la priorité, clairement, est Marioupol', a-t-il affirmé.

L'armée russe et ses alliés séparatistes assiègent la ville depuis des semaines et font face à une résistance ukrainienne acharnée. La situation humanitaire y est elle catastrophique, selon les deux camps, et la ville largement en ruine, avec une grande inquiétude sur le sort des civils de cette cité de plus de 400'000 habitants avant l'invasion russe.

Jusqu'à présent, l'OMS 'a pu livrer 185 tonnes de matériel médical aux zones les plus touchées du pays, permettant d'atteindre un demi-million de personnes', selon M. Kluge.

Il a également noté que '50% des pharmacies ukrainiennes sont présumées fermées et que 1000 établissements de santé se trouvent à proximité de zones de conflit ou de zones de contrôle modifiées'.

