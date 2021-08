Des chercheurs résolvent l'énigme du pelage des chiens et des loups

Les chiens et les loups doivent leur pelage clair à une variante génétique d'un parent du loup disparu depuis longtemps. C'est ce que rapporte une équipe de recherche internationale avec participation bernoise dans la revue scientifique 'Nature Ecology and Evolution'

La couleur du pelage des chiens et des loups est déterminée génétiquement. En effet, on connaît à ce jour plus de 300 gènes qui peuvent jouer un rôle dans les tonalités de la fourrure, explique le professeur de génétique Tosso Leeb de l'Université de Berne à Keystone-ATS.

L'équipe dirigée par Danika Bannasch, professeure à l'University of California Davis (Etats-Unis) et chercheuse invitée à l'Université de Berne, s'est concentrée dans son étude sur un gène spécifique, qui porte la protéine de signalisation appelée agouti.

Cette protéine fait en sorte que les cellules pigmentaires ne produisent que la phéomélanine jaunâtre, qui est responsable des teintes claires allant du blanc au rouge en passant par le jaune. Si, en revanche, la protéine de signalisation agouti n'est pas présente, c'est le pigment noir eumélanine qui est produit.

Cinq sortes identifiées

Deux promoteurs sont présents sur ce gène: l'un confère aux animaux une couleur de pelage claire sur le ventre, l'autre fait pousser les poils en stries - alternant le noir et le jaune - ce qui donne une couleur grisâtre, caractéristique du loup gris européen, par exemple.

La combinaison et les différentes expressions de ces promoteurs donnent cinq sortes de couleurs chez les chiens et les loups, comme les chercheurs l'ont montré sur la base de 77 génomes: le panel va d'un pelage très clair, comme chez les loups polaires, à une fourrure complètement noire avec seulement un peu de clair sur le ventre, comme chez le Bouvier bernois, en passant par des chiens et des loups avec des stries légères et un ventre clair, comme chez les loups de l'Himalaya.

Meilleur camouflage

En comparant les séquences génétiques avec celles d'autres espèces animales de la famille des canidés, les chercheurs ont constaté que la variante du promoteur spécifique du poil chez les chiens et les loups clairs présente de plus grandes similitudes avec des parents éloignés tels que le chacal doré ou le coyote qu'avec le loup gris d'Europe.

'La seule explication est que cette variante s'est établie il y a deux millions d'années au moins chez un parent du loup entretemps disparu', avance Tosso Leeb. Les chercheurs supposent que ces variantes génétiques ont aidé les loups à mieux se camoufler dans la neige et la glace au cours des périodes de froid, comme c'est encore le cas aujourd'hui pour les loups polaires et les loups de l'Himalaya.

https://www.nature.com/articles/s41559-021-01524-x

/ATS