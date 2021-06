Nouveau président pour l'Association de banques suisses de gestion

Le patron du gestionnaire de fortune Julius Bär, Philipp Rickenbacher, a été nommé à la présidence de l'Association de banques suisses de gestion (ABG). Il prend la succession de Marcel Rohner qui a été nommé à la tête de l'Association suisse des banquiers.

Zeno Staub, directeur général de l'établissement zurichois Vontobel, a pour sa part été nommé vice-président de l'ABG, selon un communiqué publié jeudi.

Les deux nouveaux responsables 'sont parfaitement rompus aux défis' du secteur et 'ont à coeur de relayer et de défendre les intérêts de la branche de la gestion de fortune axée sur l'exportation', a souligné l'association qui regroupe 23 banques opérant essentiellement dans la gestion de fortune pour le compte de clients privés et institutionnels.

'Défendre les positions et les intérêts des banques de gestion est aujourd'hui plus important que jamais', a insisté M. Rickenbacher, qui dirige le gestionnaire de fortune zurichois Julius Bär depuis 2019.

Les membres de l'ABG totalisent plus de 1200 milliards de francs d'avoirs sous gestion et comptent 19'000 salariés en Suisse et à l'étranger.

/ATS