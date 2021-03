Sika rachète des activités de colle aux Etats-Unis

Le groupe Sika a annoncé vendredi le rachat des activités de colle pour revêtements de surface de l'américain DriTac. L'opération, dont ni le calendrier ni les contours financiers n'ont été dévoilés, permettrait au chimiste de la construction son expansion aux USA.

Marque établie dans la branche des revêtements de surface, DriTac dispose d'une clientèle et d'un réseau de distribution dans tout le pays qui 'complète parfaitement' celui de Sika et représente un important potentiel de ventes croisées, notamment pour les matériaux hydrofuges, les mortiers de substrat autonivelants et les produits d'installation de carreaux.

La gamme de produits DriTac, qui comprend des polyuréthanes, des silicones modifiés et des produits à base d'eau, vient compléter l'offre de Sika dans le segment des revêtements de surface. Les activités acquises ont généré en 2020 un chiffre d'affaires équivalent à 20 millions de francs.

'Avec cette acquisition, Sika s'assure une position de leader sur le marché américain des colles pour revêtements de sol, en particulier pour les revêtements en bois', a déclaré Christoph Ganz, directeur de la région Amériques, cité dans un communiqué.

/ATS