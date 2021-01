Le commerce de détail progresse en novembre

Le commerce de détail suisse a vu son chiffre d'affaires augmenter en novembre, poursuivant sur la lancée positive du mois précédent, grâce aux denrées alimentaires. Les ventes de ce secteur ont pris 1% sur un an, a annoncé jeudi l'Office fédéral de l'OFS.

En termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, le commerce de détail a pris 1,7% sur un an. Les revenus des détaillants, toujours en termes réels mais corrigés des variations saisonnières, ont baissé de 2% par rapport au mois précédent.

Corrigées des variations saisonnières, les recettes nominales du commerce de détail ont par contre diminué de 2,4% par rapport au mois précédent, précise le communiqué.

En excluant les affaires des stations-service, le chiffre d'affaires du commerce de détail a pris 2,7% sur un an (+3,2% en termes réels).

En parallèle, les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 8,3% en termes nominaux (+7,7% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont reculé de 1,7% en termes nominaux (-0,4% en termes réels).

/ATS