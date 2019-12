Une diplomate suisse nommée représentante spéciale de l'OSCE pour l'Ukraine

L'ambassadrice suisse Heidi Grau a été nommée jeudi représentante spéciale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour l'Ukraine. Cette experte de l'Europe de l'Est a été désignée lors de la 26e Conférence ministérielle de l'OSCE.

La réunion se tient actuellement sur deux jours à Bratislava en Slovaquie. Heidi Grau, actuelle cheffe de la Division de la sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 'assumera l'une des fonctions principales dans la recherche de la solution au conflit dans l'Est de l'Ukraine', ont indiqué les services d'Ignazio Cassis dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie s'est aussitôt félicité de cette nomination. M. Cassis y voit 'la preuve de la haute réputation dont jouit la diplomatie helvétique au sein et en dehors de l'OSCE'.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Grau coordonnera les pourparlers entre les représentants de l'Ukraine, de la Russie et des zones non gouvernementales contrôlées dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Sous sa direction, les différents groupes de travail des Etats dits 'Normandie 4' (Allemagne, France, Ukraine, Russie) vont poursuivre leur travail de mise en œuvre des accords de Minsk.

Suisse active en Ukraine

La diplomate suisse est 'une spécialiste confirmée de l'Europe de l'Est et possède une vaste expérience en matière de résolution des conflits', souligne le DFAE. Auparavant, elle a dirigé l'équipe spéciale pour la présidence suisse de l'OSCE et a également occupé des postes à l'étranger à New York et à Moscou. A noter que le secrétaire général de l'OSCE est le Suisse Thomas Greminger. Il a été nommé en juillet 2017 pour un mandat de trois ans.

La Suisse est très active en Ukraine. Outre son engagement en faveur de la politique de paix et le détachement d'experts auprès de la Mission spéciale d'observation de l'OSCE, Berne soutient les efforts de réforme dans le pays à hauteur d'environ 25 millions de francs par an, rappelle le DFAE.

L'accent est mis sur le renforcement des structures de gouvernance démocratique et des processus de réforme, en particulier dans les domaines de la santé, du développement économique durable et de l'urbanisation. La Suisse fournit également une aide humanitaire directe des deux côtés de la ligne de contact.

/ATS