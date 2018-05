Le programme de gouvernement populiste devant le président

Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue doivent présenter lundi au président italien les détails de leur accord en vue de former un gouvernement. Les deux partis disposent d'une courte majorité au Parlement.

Luigi Di Maio, le jeune chef de file du mouvement antisystème M5S, et Matteo Salvini, le tribun qui a transformé la Ligue en parti nationaliste, seront reçus au Quirinal, le palais présidentiel, le premier à 16h30 et le second à 18h00. Les deux partis disposent d'une courte majorité au Parlement mais, selon plusieurs médias, des doutes subsistent encore sur le nom du futur chef de gouvernement.

Il ne devrait être ni M. Di Maio ni M. Salvini -chaque camp s'opposant à la désignation du chef de l'autre - mais une personnalité compatible avec les deux. Ce sera 'un politique et non un technicien', a déclaré M. Di Maio dimanche à l'issue d'une nouvelle journée de tractations, à Milan (nord), avec M. Salvini et leurs principaux lieutenants.

Pronostics prudents

Contacté par l'AFP, un représentant du M5S a expliqué que les deux hommes souhaitaient présenter les détails de leur accord au président Sergio Mattarella -y compris la personnalité choisie pour diriger le gouvernement- avant de les rendre publics.

Plusieurs noms ont circulé ces derniers jours dans la presse italienne, qui restait prudente lundi dans ses pronostics: l'économiste Guido Tabellini, 62 ans, la diplomate Elisabetta Belloni, 59 ans, actuelle numéro deux du ministère des Affaires étrangères, Michele Geraci, 50 ans, professeur d'économie à la New York University de Shanghai ou encore le président de la société italienne de construction navale Fincantieri, l'ancien diplomate Giampiero Massolo, 63 ans.

Pour la composition du gouvernement, Ligue et M5S doivent aussi s'entendre sur leurs poids relatifs: face aux plus de 32% obtenus par le M5S aux législatives de mars, M. Salvini s'appuie depuis deux mois sur les 37% de la coalition de droite. La Ligue n'en a toutefois obtenu que 17%.

