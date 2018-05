Un mort et une blessée grave à Näfels dans le canton de Glaris

Un homme est mort et une femme a été gravement blessée vendredi soir dans une chambre d'hôtel à Näfels (GL). La police évoque un 'délit relationnel'. L'homme, un Turc de 30 ans, est décédé sur place, alors que la femme, du même âge, a été héliportée à l'hôpital.

Les faits se sont produits dans une chambre d'hôtel du centre sportif Linth Arena, selon les premiers éléments de l'enquête, écrit la police cantonale dans un communiqué samedi. Une dispute a éclaté entre les deux personnes, dont la cause demeure pour l'heure obscure, soulignent les forces de l'ordre.

D'autres clients de l'établissement ont entendu des cris provenant de la chambre. Ils sont venus apporter leur aide et ont tenté de séparer l'agresseur non armé de sa victime, déjà grièvement blessée. Cette femme, une Suissesse d'origine turque, souffre de contusions multiples et de blessures importantes aux yeux. Elle a été héliportée à l'hôpital universitaire de Zurich.

L'homme a perdu conscience et a pu être réanimé avant l'arrivée d'une ambulance. Il est pourtant décédé su place quelques instants plus tard. Selon la police, il pouvait être sous l'influence de médicaments, alcool ou autres drogues. Toutefois, l'enquête doit encore faire la lumière sur les circonstances de sa mort.

Un vol très agité

La police glaronnaise sait déjà que l'homme avait pris un vol ralliant la Turquie à la Suisse jeudi. Durant le trajet Istanbul-Zurich, il s'était comporté physiquement de manière suspecte, d'après plusieurs médias. Il aurait ainsi forcé certains voyageurs à manger du yaourt et aurait crié plusieurs fois 'Allahu Akbar'.

Une fois arrivé à l'aéroport de Zurich, il avait été remis à la police cantonale. Il s'était alors évanoui et avait été transféré au service médical de garde. Il avait pu quitter l'hôpital vendredi déjà.

L'enquête doit encore déterminer les circonstances du drame, le mobile et recueillir davantage d'informations sur le ressortissant turc. La police cantonale de Glaris compte par ailleurs donner aux médias plus de détails samedi en début d'après-midi.

