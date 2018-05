Un mort et une blessée grave à Näfels dans le canton de Glaris

Un homme est mort et une femme a été gravement blessée vendredi soir à Näfels dans le canton de Glaris. La police parle d'un 'délit relationnel'. La Rega a héliporté la blessée à l'hôpital universitaire de Zurich.

Les faits se sont produits au centre sportif Linth Arena, écrivent les forces de l'ordre cantonales dans un communiqué. Ces dernières ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du délit. Les autorités comptent s'exprimer plus en détail samedi en début d'après-midi.

/ATS