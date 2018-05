Les forces iraniennes en Syrie visent des positions israéliennes

Les tensions entre Israël et l'Iran autour du théâtre syrien ont connu un brusque accès jeudi matin avec, pour la première fois, des tirs de roquettes directement attribués à l'Iran vers des positions israéliennes. L'Etat hébreu a riposté avec vigueur.

Après des semaines de crispations grandissantes, les premières lignes militaires sur la partie du Golan occupé par Israël ont essuyé un barrage d'une vingtaine de projectiles et roquettes déclenché selon l'armée israélienne par les forces iraniennes de l'autre côté de la ligne de démarcation en Syrie.

Les tirs n'ont pas fait de victimes et ont provoqué des dégâts limités selon l'armée israélienne. Mais Tsahal a déclenché 'une action contre des objectifs iraniens en Syrie', a écrit en arabe un de ses porte-parole, Avichae Adrae, sur Twitter. 'Toute intervention syrienne pour contrer cette action sera sévèrement réprimée', a-t-il prévenu.

Bilan de l'offensive: Israël a frappé des 'dizaines' de cibles militaires iraniennes en Syrie, a fait savoir son armée dans jeudi à l'aube. Et d'ajouter, que l'Etat hébreu ne cherchait pas 'l'escalade' militaire avec Téhéran.

Fortes détonations dans la capitale

A Damas, des habitants ont rapporté avoir entendu de fortes détonations et aperçu les systèmes de défense aérienne syriens intervenir au-dessus de la capitale. La télévision a retransmis en direct des images montrant des projectiles lumineux dans le ciel.

Une partie des 'dizaines de roquettes israéliennes' a été détruite au sud de la ville de Homs, située au nord de Damas, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana, citant une source militaire. Certains autres missiles ont touché des bases militaires ainsi qu'un dépôt d'armes et un radar militaire, a ajouté Sana sans préciser leurs emplacements, ni le nombre de sites touchés.

Les échanges nourris de projectiles ont commencé dès mercredi soir, selon des informations rapportées de part et d'autre de la ligne de démarcation. La dernière salve de roquettes tirées par Tsahal semblait d'une ampleur sans précédent.

Accès de fièvre ou escalade?

Rien ne permettait toutefois de dire si ces évènements constituaient simplement un accès de fièvre plus fort que les autres, ou s'ils marquaient le début d'une escalade redoutée depuis des semaines, dans un contexte d'animosité à la suite de plusieurs opérations attribuées à l'armée israélienne contre des intérêts iraniens en Syrie.

Mardi, un dépôt d'armes iranien près de Damas a été la cible d'une frappe qui a tué 15 combattants pro-régime étrangers, dont huit Iraniens, selon l'OSDH. L'opération, la troisième du genre en un mois, a de nouveau été imputée à Israël par le régime syrien.

Le même jour, l'armée israélienne s'était placée en état d'alerte élevée, mobilisant des réservistes et donnant pour instruction aux autorités locales sur le plateau du Golan de préparer les abris anti-aériens. L'Etat hébreu se tenant prêt pour contrer de possibles représailles iraniennes venues de Syrie.

Affrontements par procuration

L'influence croissante que l'Iran et son allié libanais, le Hezbollah, alliés du régime de Bachar al Assad, exercent en Syrie inquiète au plus haut point le gouvernement israélien, qui a fortement plaidé auprès de Donald Trump en faveur d'un retrait américain de l'accord de juillet 2015 sur le programme nucléaire de la République islamique.

Les observateurs estiment cependant que le risque d'une confrontation directe entre Israël et l'Iran est limité. En revanche, il est probable que les incidents se multiplient en territoire syrien, déjà le théâtre de leur affrontement par procuration.

Israël a annexé en 1981 la partie du Golan (1200 kilomètres carrés) qu'il occupait depuis 1967 et la guerre des Six Jours. Cette annexion n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui considère toujours le territoire comme syrien. Environ 510 kilomètres carrés restent sous contrôle syrien. Israël et la Syrie restent officiellement en état de guerre.

/ATS