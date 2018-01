« La Forme de l'Eau » domine les nominations aux Baftas - « Courgette » en lice

'La Forme de l'Eau', film fantastique du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, domine la sélection des Baftas, les récompenses britanniques du cinéma, annoncée mardi, avec douze nominations. 'Ma vie de Courgette' et 'I am not your negro' sont également en lice.

'La Forme de l'Eau' raconte le quotidien d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental américain très secret en période de Guerre Froide, dont la vie bascule lorsqu'elle fait la découverte d'une expérience encore plus secrète.

Le film concourt, entre autres, pour les prix du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleure actrice (Sally Hawkins). Il a déjà raflé le prix de la réalisation et de la meilleure bande son originale aux Golden Globes dimanche.

Rude concurrence

Guillermo del Toro sera notamment en concurrence avec Christopher Nolan pour 'Dunkerque' et le Québécois Denis Villeneuve pour 'Blade Runner 2049', deux films qui rassemblent chacun huit nominations.

Pour la récompense de meilleure actrice, Sally Hawkins sera face à Annette Bening ('Film Stars Don't Die in Liverpool'), Margot Robbie ('Moi, Tonya'), Saoirse Ronan ('Lady Bird') et Frances McDormand ('3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance'), dont la performance a valu à cette dernière le prix de la meilleure actrice aux Golden Globes.

Chez les hommes, les acteurs britanniques sont à l'honneur. Gary Oldman ('Les heures sombres'), Daniel Kaluuya ('Get Out'), Daniel Day-Lewis ('Phantom Thread') et Jamie Bell ('Film Stars Don't Die in Liverpool') sont nominés au côté de l'Américain Timothé Chamalet ('Call Me By Your Name').

Dans la catégorie du meilleur film étranger, on retrouve 'Le Client' de l'Iranien Asghar Farhadi, sacré meilleur film étranger aux Oscars 2017, ainsi que 'Elle' de Paul Verhoeven, César 2017 du meilleur film et de la meilleure actrice pour Isabelle Hupert.

Avec 'Courgette'

Egalement primé deux fois aux Césars, 'Ma vie de Courgette' sera pour sa part en lice dans la catégorie du meilleur film d'animation. Le long-métrage du Valaisan Claude Barras sera opposé à 'Coco', la dernière réalisation des studios Disney, et 'Loving Vincent' ('La passion Van Gogh').

Une autre coproduction suisse est en lice dans la catégorie 'documentaire'. Il s'agit du film 'I Am Not Your Negro', du réalisateur haïtien Raoul Peck.

Les Baftas seront remis le 18 février au Royal Albert Hall de Londres, deux semaines avant la très attendue cérémonie des Oscars.

/ATS