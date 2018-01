La qualité des prestations du 144 valaisan confirmée

La centrale sanitaire 144 valaisanne a obtenu la reconnaissance de l'Interassociation du sauvetage (IAS). Renouvelée pour la deuxième fois, cette certification garantit la rapidité et la qualité des prestations.

L'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), qui gère la centrale 144, s'est engagée en 2003 dans la voie de la certification de ses prestations. Elle a été la première centrale suisse à obtenir ce label délivré par l'IAS, organisation faîtière suisse des services de sauvetage médicaux, communique mardi l'OCVS.

La certification a déjà été renouvelée une première fois en 2012. Elle impose différents critères d'intervention. Ainsi, elle garantit une réponse dans les dix secondes à chaque appel et l'engagement des moyens adéquat dans les 90 secondes qui suivent l'appel.

La qualité de la première prise en charge est primordiale pour le succès d'une intervention. A l'issue du processus de certification, les experts n'ont émis que des recommandations touchant à l'harmonisation des procédures d'engagement des moyens d'intervention sur l'ensemble du canton, écrit l'OCVS.

Basée à Sierre (VS), la centrale 144 emploie 35 collaborateurs. Elle s'appuie sur un réseau de 200 professionnels et 2000 miliciens sur l'ensemble du territoire cantonal. Elle tourne avec un budget annuel de 12 millions de francs financé à 70% par le canton et à 30% par les communes.

/ATS