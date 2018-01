La fondation Nova Fundaziun Origen à Riom (GR) récompensée

Le Prix Wakker est décerné en 2018 exceptionnellement et pour la première fois à une organisation culturelle et non à une commune. La Nova Fundaziun Origen à Riom (GR) a été récompensée par Patrimoine suisse.

La fondation et son festival culturel Origen 'ouvrent de nouvelles perspectives au patrimoine bâti et, par là même, à la population de tout un village', a indiqué mardi Patrimoine suisse. Grâce à ce festival, 'l'héritage culturel local rayonne bien au-delà de la région'.

Depuis 1972, le Prix Wakker récompense chaque année une commune. Pour l'Année du patrimoine culturel 2018, Patrimoine suisse a décidé de décerner pour une fois le prix une organisation issue de la société civile et non une collectivité publique.

La Nova Fundaziun Origen et le festival Origen ont été créés en 2006 et sont basés à Riom, un village de montagne de la région de l'Albula. Comme d'autres localités périphériques, Riom est confrontée à des mutations structurelles et à un exode démographique.

Une chance pour l'avenir

La fondation 'a compris que les bâtiments désaffectés du village représentaient une chance pour l'avenir', explique Patrimoine suisse. Au lieu de concevoir un nouveau bâtiment culturel pour son festival, la Nova Fundaziun Origen a décidé de réinvestir le patrimoine bâti et de l'entretenir comme signe distinctif d'une valeur inestimable.

Ainsi, le château fort de Riom, vide depuis des décennies, a été réaffecté en un lieu de représentation à l'abri des intempéries. Une grange-étable a été transformée en scène de théâtre d'hiver. Quant à l'école désaffectée, elle accueille désormais un local de répétition et des bureaux de production.

Le Prix Wakker est doté de 20'000 francs. Il a un impact surtout symbolique. L'objectif est de mettre publiquement à l'honneur la qualité d'un travail exemplaire, explique Patrimoine suisse.

