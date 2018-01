UPC misera dès 2019 sur le réseau mobile de Swisscom

UPC va changer de fournisseur pour ses télécommunications mobiles. Dès 2019, les abonnés aux services mobiles du premier opérateur helvétique de réseaux câblés devraient utiliser l'infrastructure de Swisscom, et non plus celle de Salt.

Le changement est prévu pour le début 2019, probablement, précise lundi le groupe sis à Zurich. Ce dernier ne livre aucun détail financier concernant la transaction, indiquant seulement que le numéro un helvétique des télécommunications lui a soumis une offre attrayante pour l'utilisation de son réseau mobile.

Fort de ce choix, UPC entend accroître sa présence sur le marché suisse des télécommunications mobiles. La transaction n'entraîne aucun changement pour les quelque 100'000 clients du câblo-opérateur dans ce segment, sur lequel il s'est lancé en 2015.

/ATS