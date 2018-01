La croissance s'est poursuivie pour Digitec Galaxus en 2017

Digitec Galaxus a poursuivi sa vive croissance l'an dernier. Le spécialiste du commerce en ligne, majoritairement contrôlé par Migros, a dégagé un chiffre d'affaires de 861 millions de francs, 19% de plus qu'une année auparavant.

La vigoureuse progression des revenus n'est pas restée sans effet sur l'effectif de l'entreprise établie à Zurich, celle-ci ayant embauché sur l'exercice sous revue pas moins de 300 collaborateurs et porté leur nombre total à 1156, écrit lundi Digitec Galaxus. Le produit des ventes de marchandises a lui atteint 834 millions de francs, contre 704 millions douze mois auparavant.

Si les deux boutiques en ligne de l'entreprise, à savoir digitec pour l'électronique et le grand magasin Galaxus, ont toutes deux enregistré une forte expansion, le second a présenté une croissance supérieure à celle du premier. Mais digitec est restée la marque la plus forte, parvenant a augmenter son chiffre d'affaires, malgré un marché en repli.

Sur l'année sous revue, Digitec Galaxus a notamment agrandi son entrepôt de Wohlen (AG), lequel occupe désormais une surface équivalente à sept terrains de football. L'agrandissement doit permettre au spécialiste du commerce en ligne de traiter un volume d'expéditions doublé.

Expansion en Allemagne

L'entreprise a aussi ouvert sa deuxième boutique stationnaire en Suisse romande à Genève, après s'être implanté à Lausanne. Digitec Galaxus exploite désormais 10 succursales en Suisse.

Evoquant l'année en cours, le groupe détenu à 70% par le numéro un helvétique du commerce de détail entend se concentrer ces prochains mois sur l'expansion du grand magasin en ligne Galaxus en Allemagne. Pour autant que l'opération se solde par un succès outre-Rhin, une implantation dans d'autres pays est d'ores et déjà prévue.

