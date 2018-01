Vladimir Poutine célèbre le Noël orthodoxe à Saint Pétersbourg

Vladimir Poutine a célébré samedi soir le Noël orthodoxe en assistant à un service religieux dans une église de Saint Pétersbourg où son père a été baptisé. Le patriarche Kirill, proche du pouvoir en place, a demandé aux Russes d'aller voter pour la présidentielle.

'Cette fête procure bonheur et espoir aux millions de croyants et les ramène aux sources spirituelles, ainsi qu'aux traditions originelles et unit (le peuple) autour des valeurs chrétiennes éternelles de notre pays à l'héritage culturel multiséculaire', a déclaré le président russe, selon le communiqué du Kremlin.

Il a rendu également hommage à 'l'action authentiquement désintéressée de l'Eglise orthodoxe russe et des autres confessions chrétiennes dans le maintien de la paix civile et de l'harmonie dans notre pays'.

Vladimir Poutine s'est exprimé dans une église du 18e siècle de Saint Pétersbourg, où son père a été baptisé, a précisé le Kremlin. A l'issue de la cérémonie, il a offert une icône du 19e siècle à l'église. La télévision publique russe a diffusé quelques images du président russe en compagnie de fidèles.

Kirill s'immisce dans le scrutin

Le patriarche Kirill, chef de l'Eglise orthodoxe russe, a célébré pour sa part Noël dans la nuit de samedi à dimanche dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, en présence notamment du premier ministre Dmitri Medvedev, ont indiqué les agences russes.

'Je vous appelle tous, y compris les fidèles orthodoxes, à participer à l'élection présidentielle à venir. C'est très important', a déclaré le patriarche dans un discours télévisé. Pour cette élection, Vladimir Poutine briguera un quatrième mandat.

Le patriarche a également mis en garde les Russes contre des 'personnes ou forces malfaisantes utilisant les technologies pour causer d'irréparables dommages à notre pays et notre société'.

Fin décembre, le blogueur et principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny a appelé les Russes, via les réseaux sociaux, à boycotter le scrutin du 18 mars pour lequel il n'a pas été autorisé à participer par la Commission électorale en raison d'une condamnation judiciaire.

Dans son allocution télévisée, le patriarche Kirill a aussi salué l'intervention militaire russe en Syrie. 'Grâce à la Russie, le génocide des chrétiens a été interrompu', a-t-il estimé.

/ATS