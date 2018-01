Sondage: l'initiative anti-burqa séduit trois quarts des Suisses

S'ils devaient voter aujourd'hui, les trois quarts des Suisses accepteraient l'initiative anti-burqa. Ils semblent toutefois bien disposés envers l'intégration des musulmans. C'est ce qui ressort d'un sondage mandaté par le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

Environ 76% des Suisses approuveraient l'initiative anti-burqa lancée par le comité d'Egerkingen, d'après le sondage représentatif paru dans les deux quotidiens dominicaux. Le texte des initiants vise à interdire de se dissimuler le visage dans l'espace public.

Presque 60% des sondés ont répondu qu'ils diraient 'certainement' oui, 16% l'accepteraient 'sans doute', tandis que 3% se disent 'sans avis' sur le sujet. Seuls 20% des votants refuseraient ce texte.

L'initiative déposée en septembre dernier ne sera pas soumise au peuple avant 2019: d'ici là, l'opinion peut évoluer, soulignent les journaux. Par ailleurs, une majorité des sondés (presque 69%) accepterait aussi d'interdire à l'école le port du voile, soit du foulard couvrant uniquement les cheveux.

Vers une reconnaissance officielle

Les Helvètes semblent toutefois bien disposés envers l'intégration des croyants musulmans: 48% d'entre eux consentiraient à une reconnaissance par l'Etat des communautés islamiques, pour autant qu'elles s'organisent de manière démocratique et se déclarent en faveur d'un islam moderne et modéré - comme le souhaite le PS.

Quelque 41,5% des sondés sont contre une reconnaissance institutionnelle et 10,5% se déclarent sans avis sur la question. Le sondage en ligne a été mené entre le 7 et le 18 décembre par l'Institut d'étude de marché Marketagent.com auprès de 1167 personnes en âge de voter de Suisse romande et alémanique.

/ATS