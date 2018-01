Collision entre deux navires en mer de Chine: 32 disparus

Trente-deux personnes étaient portées disparues dimanche après une collision en mer de Chine orientale entre un navire de fret et un tanker ayant pris feu suite à l'accident, a annoncé le ministère chinois des Transports. Trente Iraniens figurent parmi les disparus.

Suite à la collision, survenue samedi vers 20h00 (13h00 en Suisse), le tanker, avec 136'000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, 'a entièrement pris feu' et son équipage de 32 personnes, comptant 30 Iraniens et deux Bangladais, était porté disparu dimanche alors que se poursuivaient les opérations de secours, selon le communiqué du ministère.

Vers 02h00 dimanche, l'incendie ravageant le tanker se poursuivait sur le navire toujours à flot, et des traces d'hydrocarbures étaient visibles à la surface de l'eau, a-t-il poursuivi.

L'accident est intervenu à environ 160 milles nautiques (300 kilomètres) à l'est de l'embouchure du fleuve Yangtsé, laquelle se trouve non loin de Shanghai, dans l'est de la Chine.

Des images diffusées par la télévision d'Etat CCTV montraient le navire en proie à un intense brasier, dominé par d'épaisses volutes de fumée noire.

Second navire intact

Le pétrolier Sanchi, un navire sous pavillon panaméen et long de 274 mètres, opérait pour la société iranienne Bright Shipping, et faisait route vers la Corée du Sud pour y livrer sa cargaison - représentant un peu moins d'un million de barils valant environ 60 millions de dollars (50 millions d'euros) sur la base des cours de brut actuels - a indiqué le ministère chinois des Transports.

Le second navire impliqué, un bateau de fret chinois sous pavillon hong-kongais transportant 64'000 tonnes de grains, n'a pas subi lors de la collision de dommages 'mettant en péril sa sécurité', et son équipage de 21 personnes, toutes de nationalité chinoise, 'a déjà été secouru', selon les autorités.

Les autorités maritimes chinoises ont dépêché huit navires pour les opérations de recherche et de secours, auxquelles participe également la Corée du Sud, qui a envoyé sur place un bateau de garde-côte et un avion, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

/ATS