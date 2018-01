Jürg Stahl remporte la course, Andrea Gmür première femme

Nouvelle victoire pour le Zurichois Jürg Stahl à la course à ski des parlementaires suisses et britanniques, qui se tenait pour la 62e fois samedi à Davos (GR). Le président du comité des JO d'hiver Sion 2026 a confirmé qu'il était le meilleur sur des lattes.

Derrière l'UDC Jürg Stahl, sur la première marche du podium comme au cours des trois dernières années, les conseillers nationaux Duri Campell (PBD/GR) et Thomas Weibel (PVL/ZH), selon un communiqué reçu samedi soir. Côté femmes, c'est Andrea Gmür (PDC/LU) qui est arrivée première, à la 6e place au classement général de ce traditionnel slalom géant. En 2017, elle avait également été la plus rapide.

Sous un soleil radieux et dans des conditions d'enneigement idéales, M. Stahl, qui a remporté toutes les courses depuis la mort de This Jenny (UDC/GL) en 2014, a réalisé un temps de 52,94 secondes. M. Jenny gagnait régulièrement l'épreuve depuis son élection en 1998. A nouveau, aucun des 22 parlementaires participants - 15 suisses et sept britanniques - n'a pris le dossard n°1 en son honneur.

La conseillère nationale Andrea Gmür, qui précède au classement ses homologues Christa Markwalder (PLR/BE) et Yvonne Gilli (Verts/SG), a pour sa part réalisé un temps de 59,35 secondes. Parlementaires suisses et britanniques ont aussi profité de ce rendez-vous à Davos pour échanger sur divers sujets politiques, dont le Brexit. Aucun Romand n'était toutefois présent à cette sortie hivernale.

/ATS