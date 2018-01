Des élections le 11 mars, un nouveau président le 19 avril

Le Conseil d'Etat cubain a fixé au dimanche 11 mars les élections générales sur l'île pour désigner les délégués des provinces et les députés à l'Assemblée nationale. Le processus aboutira le 19 avril avec l'élection d'un nouveau président pour remplacer Raul Castro.

Ces élections se tiennent traditionnellement tous les cinq ans en février. Elles ont été reportées cette fois-ci au mois de mars par l'Assemblée nationale, qui a mis en avant les dégâts causés par l'ouragan Irma en septembre. Le cataclysme a fait 10 morts et disparus.

Les électeurs cubains éliront au Parlement les délégués des quinze provinces et un peu plus de 600 députés. Ces derniers investiront la nouvelle Assemblée nationale le 19 avril, avec un président, un vice-président et un secrétaire. Ils éliront parmi leurs rangs les 31 membres du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat se réunira à son tour immédiatement pour désigner son président, qui remplacera Raul Castro, le frère de Fidel Castro, qui a rempli ces fonctions pendant deux mandats de cinq ans. Le Parti Communiste cubain (PCC, parti unique) ne désigne pas de candidats, mais supervise le processus électoral.

