Huit délinquants fribourgeois arrêtés pour de multiples délits

Huit jeunes hommes ont commis une longue série de délits à Fribourg et à Bulle (FR) entre octobre 2016 et août 2017. Le montant des vols et des déprédations s’élève à plus d’une centaine de milliers de francs. La police cantonale a identifié les auteurs en août.

Il s'agit de huit hommes âgés de 18 à 23 ans, de nationalités suisse, portugaise et turque, tous domiciliés dans le canton. Quatre étaient encore mineurs lors des faits, a indiqué vendredi la police cantonale. Ils ont été dénoncés auprès de l'autorité compétente et ont reconnu les faits.

L’enquête a débuté après la découverte d’un téléphone portable volé qui avait été revendu dans un magasin d’occasion. Cela a permis d’identifier le vendeur, un Suisse de 18 ans, domicilié dans la région bulloise. Les investigations ont ensuite révélé que ce principal protagoniste avait agi avec la complicité de sept autres hommes.

Les infractions concernent notamment une multitude de vols de vélos revendus ensuite sur Internet, des cambriolages commis dans des caves ainsi que des vols dans des véhicules. Il s'agit aussi d’actes de vandalisme comme des dommages à des bâtiments scolaires ou sur des véhicules.

Incendies et cybercriminalité

Trois incendies volontaires ont en outre pu être imputés à cette bande, dont un commis dans un immeuble en construction à Bulle en juillet 2017. Enfin, ils étaient aussi actifs au niveau de la cybercriminalité en commettant notamment des escroqueries par le biais d’Internet.

Au total, ce sont plus d’une cinquantaine de plaintes qui ont été élucidées au travers de cette enquête. Une partie du butin volé a pu être retrouvée lors des perquisitions menées par la police cantonale, puis restituée.

Et ce n'est pas tout: l'enquête a encore révélé d’autres infractions comme des excès de vitesse ou des conduites sans permis. Enfin, certains des prévenus ont également reconnu la consommation de cannabis.

/ATS