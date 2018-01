Wall Street finit à des records, le Dow Jones en vedette

Wall Street a terminé à des records jeudi. Le Dow Jones a clôturé pour la première fois au-dessus des 25'000 points après un rapport positif sur l'emploi aux Etats-Unis.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a pris 152,45 points, à 25'075,13 points (+0,61%).

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 12,38 points, à 7077,91 points (+0,18%), également un niveau record, tout comme l'indice élargi S&P 500, qui s'est apprécié de 10,93 points, à 2723,99 points (+0,40%).

'Les investisseurs poursuivent leur vague d'achats engagée au premier jour de l'année mardi, dans le sillage des données macroéconomiques qui avaient déjà permis une forte hausse des indices en 2017', a réagi David Levy de Republic Wealth Advisors.

A la veille des très attendues statistiques officielles sur l'emploi en décembre, les créations d'emplois dans le secteur privé ont bondi, selon l'enquête mensuelle de la société de services informatiques ADP publiée jeudi, le secteur privé créant 250'000 nouveaux postes après 185'000 en novembre.

Quant au Dow Jones, il a franchi la barre des 25'000 points alors qu'il avait déjà franchi les 24'000 points il y a un peu plus d'un mois. 'Mathématiquement, plus l'indice progresse, plus les seuils sont faciles à franchir. Le passage de 24'000 à 25'000 points ne représente qu'une hausse de 4,17%', a tempéré M. Levy.

/ATS