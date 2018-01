Un exercice 2017 en forte croissance pour la Bourse suisse

La Bourse suisse a vu son chiffre d'affaires s'étoffer de 5,2% l'an dernier pour atteindre 1345,9 milliards de francs. Le nombre de transactions a, pour sa part, bondi de 8% à 51,4 millions.

Le mois de mars a affiché le plus grand volume, avec 142,5 milliards de francs. Celui de mai a présenté le plus grand nombre de transactions, soit quelque 4,9 millions, indique SIX Swiss Exchange.

En moyenne, les courtiers ont échangé 204'790 titres par jour pour un total de 5,4 milliards de francs. Le plus gros volume journalier a été réalisé le 15 décembre avec 12,8 milliards. Il s'agissait d'un vendredi dit 'des trois sorcières', généralement le troisième du dernier mois d'un trimestre, lorsque des contrats arrivent à échéance.

En termes de transactions, le 18 mai a affiché le plus grand nombre journalier avec 321'542, précise le communiqué.

Sur l'ensemble de l'année, la nominative Nestlé a présenté le plus fort volume de négoce, tandis que les bons de jouissance Roche ont inscrit le plus grand nombre d'échanges.

Bonne cuvée

'2017 a été une très grande année pour nous', se félicite le directeur de la division SIX Swiss Exchange, Christoph Landis, cité dans le communiqué. Le volume des transactions liées à des entrées en Bourse (IPO) s'est révélé être le troisième plus important d'Europe.

Six sociétés ont fait leur entrée l'an dernier à la Bourse suisse. Il s'agit du spécialiste des compléments alimentaires Rapid Nutrition, des groupes pharmaceutiques Galenica Santé, Idorsia, Zur Rose, du spécialiste des techniques du bâtiment Poenina et de l'industriel Landis+Gyr.

L'entrée en bourse de Landis+Gyr, avec un volume de 2,3 milliards de francs, constitue la plus importante de ces onze dernières années à la Bourse suisse. Au total, le volume des IPO se monte à 4,5 milliards de francs.

/ATS