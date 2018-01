L'optimisme est de mise dans les tractations à Berlin

Les conservateurs (CDU-CSU) d'Angele Merkel et les socio-démocrates (SPD) allemands se sont dits 'optimistes' mercredi après des discussions exploratoires sur la reconduction de la grande coalition sortante. Les dirigeants des deux ailes s'étaient retrouvés à Berlin.

'La confiance est à la hausse, nous allons entamer les négociations avec optimisme', ont écrit dans un communiqué commun l'Union chrétienne démocrate (CDU) de la chancelière et son allié bavaroi de l'Union chrétienne sociale (CSU) ainsi que le parti social démocrate (SPD). Cette note a été envoyée aux médias peu après une réunion de trois heures en présence d'Angela Merkel.

Martin Schulz, président du SPD, s'est félicité de cet entretien 'réfléchi et précis'. La réunion, a-t-il ajouté, a permis de jeter les bases des discussions exploratoires, préalables à des négociations en bonne et due forme. Ces dernières devraient débuter en principe dimanche et se poursuivre pendant quatre jours.

Les discussions ont néanmoins débuté dans une ambiance tendue. Ces derniers jours, la CSU bavaroise avait posé des conditions aux antipodes des positions du SPD, comme le renforcement du budget de la défense et un durcissement de l'accueil des réfugiés. La CSU avait aussi rejeté les projets du SPD visant à doper les investissements dans l'éducation.

Après plusieurs semaines de négociations infructueuses avec les libéraux du FDP et les écologistes, Angela Merkel s'est à nouveau tournée en décembre vers les sociaux-démocrates pour tenter de former un gouvernement. Le SPD, qui a participé à la 'grande coalition' entre 2013 et 2017, avait d'abord choisi de retourner dans l'opposition après son revers électoral historique de septembre.

