Touristes coincés à 2000 mètres dans un hôtel de l'Oberland bernois

La tempête Burglind continue de semer le chaos dans le canton de Berne. De nombreux touristes sont astreints à un séjour de fin d'année prolongé sur le col de la petite Scheidegg, dans l'Oberland bernois.

Les plus pressés par le temps ne pourront sortir de l'hôtel qu'en enpruntant un chasse-neige qui les amènera jusqu'en plaine, a précisé à l'ats Andreas von Almen, patron de l'Hôtel Bellevue des Alpes. Les clients de l'établissement attendent toutefois sagement le retour à la normale et l'ambiance est plutôt calme sur les lieux.

Nul ne sait quand le train de montagne se remettra à circuler.

Autoroute fermée

La tempête s'attaque aussi au réseau routier. L'autoroute A1 en direction de Berne est totalement fermée à la circulation depuis Oensingen (SO) à cause de la chute d'une ligne à haute tension et de véhicules accidentés. La police ne sait pas quand le trafic pourra reprendre. En attendant, il sera dévié, avec de fortes perturbations.

Selon MétéoSuisse, certains vents violents atteignent entre 140 et 180 km/h dans l'arc alpin. D'après le service météo, la tempête Burglind est puissante, mais ne constitue pas un phénomène extrême du genre. Les valeurs mesurées sont régulières en montagne. Les rafales devraient progressivement se calmer au cours de l'après-midi.

