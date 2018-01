Les vents tempétueux balaieront la Suisse mercredi

Mardi, la Suisse a été balayée par des vents tempétueux. Et les conditions météorologues ne devraient pas se calmer.

MeteoNews annonce le passage d'un violent front froid et tempétueux au-dessus de la Suisse dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi matin, des rafales de 90 à 130 km/h sont attendues en plaine, tandis qu'en montagne le vent devrait souffler jusqu'à 150 km/h, avec des pointes sur les cimes par endroits à 180 km/h.

Dans plusieurs cantons, les polices conseillent de sortir en prenant toutes les précautions. Les balades en forêt ou à proximité des arbres sont à éviter. Elles rappellent également d'attacher les objets déposés sur les balcons ou les terrasses.

Tempête de neige

En Valais, c'est une tempête de neige qui est annoncée par MétéoSuisse. Dès mardi en fin de journée et jusqu'à jeudi matin, de fortes chutes d'or blanc sont signalées au-dessus de 1600 mètres.

Mercredi, la ligne ferroviaire à crémaillère reliant Haut-de-Caux, au-dessus de Montreux (VD), et l'arrêt Rochers-de-Naye (VD) sera fermée toute la journée. Aucun service de remplacement n'est possible, indiquent mardi les CFF.

Pannes d'électricité

Mardi, sur le Plateau, le vent a déraciné un arbre à Ziefen (BL). Vers 07h30 lundi matin, l'arbre est tombé sur un véhicule qui circulait.

Près de 1200 foyers ont été privés d'électricité lundi dans le Jura, dans une région située entre Les Genevez et St-Ursanne, à cause d'une panne due à la tempête. L'incident a duré un peu plus de quatre heures pour la plupart d'entre eux.

Une soixantaine d'autres ménages, à Haute-Sorne et Petit-Val, ont dû patienter trois heures et demie de plus, a indiqué mardi une porte-parole du fournisseur d'électricité BKW. La panne, dont elle a confirmé la cause, est survenue vers 15h45. A 23h30, tout était rentré dans l'ordre.

/ATS