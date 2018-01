Un millier de véhicules incendiés dans la nuit du Nouvel An en France

Au total, huit policiers et trois militaires ont été blessés en France dans la nuit du Nouvel An. Le nombre de véhicules incendiés, soit directement soit par propagation, est passé de 935 l'année dernière à 1031, le nombre de personnes interpellées de 456 à 510.

Les chiffres couvrant la nuit de dimanche à lundi proviennent du ministère de l'Intérieur. Quelque 140'000 policiers, gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers et personnels de secours avaient été mobilisés durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

A Champigny-sur-Marne, dans la banlieue est de Paris, deux policiers - un homme et une femme - appelés en raison d'une rixe pendant une soirée privée ont été pris à partie et roués de coups peu avant minuit. Les faits ont provoqué une vague d'indignation parmi les internautes et ont également fait réagir le président Emmanuel Macron.

De nouveau lundi, deux policiers ont été pris à partie par plusieurs personnes en fin d'après-midi à Aulnay-sous-Bois, dans la banlieue nord de Paris. L'un d'entre eux a été frappé et souffre de contusions à la tête et d'une entorse au poignet, selon des sources policières. L'autre policier a tiré en l'air avec son arme de service à deux reprises pour 'calmer la situation', a précisé l'une de ces sources.

Les faits se sont produits dans la Cité des 3000, un grand ensemble de logements sociaux, a indiqué l'une de ces sources, confirmant une information du quotidien Le Parisien. Sur place les agents voulaient contrôler un scooter volé. Au moins deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

'Haine anti-flic'

En octobre 2016, la violente agression de deux policiers, grièvement blessés par des cocktails Molotov dans leurs voitures à Viry-Châtillon, dans la banlieue sud de Paris, avait déclenché un mouvement de protestation inédit parmi les forces de l'ordre françaises. Les policiers avaient manifesté pour exprimer leur lassitude face à la 'haine anti-flics' et dénoncer le manque de moyens financiers.

/ATS