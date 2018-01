Dix morts dans des troubles nocturnes en Iran

Dix personnes ont été tuées dans la nuit lors des pires violences en Iran depuis le début des protestations contre la vie chère et le pouvoir, ont indiqué lundi des médias. Il s'agit d'une contestation sans pareil dans le pays depuis 2009.

Au lendemain de son appel au calme et de sa promesse 'd'un plus grand espace pour les critiques', le président Hassan Rohani a averti lundi que 'le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles', une 'petite minorité qui insulte les valeurs révolutionnaires'.

'Notre économie a besoin d'une grande opération de chirurgie, nous devons tous être unis', a dit encore M. Rohani, insistant sur la détermination du gouvernement à 'régler les problèmes de la population', en particulier le chômage.

De son côté, le chef du pouvoir judiciaire, Sadegh Larijani, a affirmé que 'ceux ayant des revendications justes doivent l'exprimer de manière légale' et qu'il fallait 'agir avec force contre ceux qui commettent des actes de sabotage et propagent le chaos', selon la télévision.

Cinquième jour

Face aux protestations antigouvernementales, des manifestations de soutien au pouvoir et contre les 'fauteurs de troubles' ont été organisées lundi dans plusieurs villes du pays, dont Rasht, Zanjan, Ahvaz et Takestan.

Des petits groupes de manifestants, dont certains scandaient des slogans anti régime, se sont eux rassemblés lundi soir dans un quartier du centre de Téhéran sous forte présence policière, selon des images de médias locaux en ligne et des réseaux sociaux.

Au cinquième jour d'un mouvement de protestations contre les difficultés économiques et le pouvoir, l'agence Fars, proche des conservateurs, a notamment diffusé la vidéo d'un taxi jaune en feu qu'une personne munie d'un extincteur essayait d'éteindre.

Par ailleurs, le ministre des Renseignements a affirmé dans un communiqué diffusé par l'agence Isna que 'des perturbateurs et des éléments qui provoquaient les troubles ont été identifiés et un certain nombre d'entre eux arrêtés'. 'Les autres sont poursuivis et il y aura bientôt une action ferme (menée) contre eux', selon ce communiqué.

Plusieurs victimes

Pour la quatrième nuit consécutive, des manifestants étaient descendus dimanche soir dans la rue dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Téhéran, pour protester contre le gouvernement et les difficultés économiques - chômage, vie chère et corruption.

Selon des vidéos mises en ligne par les médias iraniens et sur les réseaux sociaux, les manifestants ont attaqué et parfois incendié des bâtiments publics, des centres religieux, des banques ou des sièges du Bassidj (milice islamique du régime). Ils ont aussi mis le feu à des voitures de police.

Au total, 12 personnes, dont dix manifestants, ont péri dans les violences qui ont émaillé les protestations, parties jeudi de Machhad, la deuxième ville du pays, avant de se propager à travers le territoire. Les autorités affirment que les forces de l'ordre ne tirent pas sur les manifestants.

Dimanche soir, huit manifestants ont péri à Toyserkan (ouest) et Izeh (sud-ouest), selon les médias. A Doroud (ouest), deux passagers à bord d'une voiture ont péri quand leur véhicule a été percuté par un camion de pompiers volé par des manifestants qui l'ont lâché du haut d'une pente, selon le préfet. Samedi, deux manifestants avaient été tués.

Réactions internationales

Dans une nouvelle réaction aux protestations en Iran, le président américain Donald Trump a écrit sur Twitter 'Le grand peuple iranien est réprimé depuis des années. Il a faim de nourriture et de liberté (...) Il est temps que ça change'.

Le ministre israélien des Transports et des Renseignements, Israël Katz, a souhaité le succès des Iraniens dans leur 'combat pour la liberté et la démocratie'.

