Le Valais romand s'est mis aux sacs à poubelle taxés

Le Valais romand applique lui aussi le principe du pollueur-payeur depuis le 1er janvier. Les sacs à poubelles sont désormais taxés. Ce système remplace la taxe forfaitaire d'élimination des ordures.

Les Valaisans ont apparemment bien assimilé le changement. Pour preuve, selon Le Nouvelliste en ligne de lundi, des ruptures de stock de sac à poubelles, notamment les sacs blancs de 35 litres, les plus utilisés, ont été signalés par des citoyens et des élus communaux sur le Haut-Plateau (Crans-Montana), dans le Val d'Hérens et une partie du Chablais.

La plupart des 61 communes de la partie francophone du canton ont modifié leur règlement communal pour interdire désormais les sacs à poubelles noirs. La taxe au sac existe depuis plusieurs années déjà dans la partie alémanique du canton.

Exception

Monthey fait figure d'exception. A fin novembre, l'électorat communal a rejeté à 69% l'introduction de sacs-poubelles taxés. Mais la commune devra obligatoirement passer au système du pollueur-payeur et renoncer à une taxe forfaitaire d'élimination des ordures. L'exécutif n'aura d'autre choix que de remettre l'ouvrage sur le métier. D'ici là, les autorités craignent un certain tourisme des ordures.

Les habitants de Vétroz seront soumis à un autre régime. Le législatif communal a préféré le principe de la taxe au poids à celui de la taxe au sac. Les conteneurs seront donc équipés de balances.

Les usagers n'auront guère d'autre choix que de se plier aux nouvelles règles. Les communes ont déjà annoncé vouloir surveiller les comportements. Certaines veulent même installer des caméras. Et les contrevenants pincés risquent de devoir piocher profondément dans leur porte-monnaie. L'amende peut atteindre 10'000 francs.

/ATS