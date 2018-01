« Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau », dit Kim Jong-un

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré lundi que les Etats-Unis n'étaient plus en mesure d'attaquer la Corée du Nord maintenant que celle-ci est devenue, selon lui, une puissance nucléaire. 'Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau', a-t-il averti.

'Ce n'est pas du chantage mais la réalité', a-t-il ajouté dans son message du Nouvel An, précisant que 'l'ensemble des Etats-Unis est à portée de nos armes nucléaires'. Il a toutefois assuré que Pyongyang n'utiliserait ses armes atomiques que si sa sécurité est menacée.

Le numéro un nord-coréen a aussi appelé la Corée du Nord à renforcer la production de têtes nucléaires et de missiles. 'Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et des missiles et accélérer leur déploiement', a-t-il martelé.

Kim Jong-un a présidé en septembre au sixième test nucléaire nord-coréen, le plus puissant à ce jour. Il a également supervisé pendant l'année plusieurs essais de missiles intercontinentaux (ICBM).

Jeux Olympiques

Le président américain Donald Trump a riposté aux opérations militaires nord-coréennes en alliant les menaces - il s'est engagé à la tribune de l'ONU à 'détruire totalement' la Corée du Nord en cas d'attaque lancée par Pyongyang - et les insultes à l'endroit de Kim Jong-un, qualifié de 'petit homme fusée'.

'Pourquoi Kim Jong-un m'insulterait-il en me traitant de 'vieux' alors que je ne le traiterai jamais de 'petit gros'?', avait même assené M. Trump sur Twitter.

Pour certains experts, cette surenchère dans l'injure et l'outrance pourrait avoir eu l'effet inverse de celui escompté, en encourageant Pyongyang dans sa fuite en avant, d'autant que le Nord justifie ses ambitions nucléaires par la menace américaine.

Dans son adresse annuelle à la nation retransmise à la télévision lundi, M. Kim a par ailleurs tendu la main à Séoul en disant souhaiter une amélioration des relations et l'ouverture d'un dialogue entre les deux Corée.

Il a ajouté envisager l'envoi en février prochain d'une délégation nord-coréenne aux jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, dont il a dit souhaiter la réussite.

/ATS