Dans le Pacifique et en Australie, c'est déjà 2018

L'avenir se lève à l'Est: les îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie ont donné dimanche le coup d'envoi du marathon planétaire des festivités du Nouvel An. Celles-ci se dérouleront à nouveau sous haute sécurité.

Décalage horaire oblige, Sydney a été à 14h00 heure suisse la première mégapole d'envergure à entrer dans 2018, avec 1,5 million de personnes venues sur les bords de son emblématique baie pour assister au traditionnel feu d'artifice.

Celui-ci incluait cette année une cascade arc-en-ciel d'engins pyrotechniques tirés depuis le fameux Harbour Bridge, et ce pour célébrer la légalisation en décembre du mariage gay après une consultation nationale qui avait montré un large soutien de la population à cette réforme.

Touche glamour

'C'est une manière fabuleuse de dire au revoir à 2017, année où quatre habitants de Sydney sur cinq ont crié 'oui' à l'égalité en matière de mariage', a déclaré la maire de la première ville australienne, Clover Moore.

Pour ajouter une touche glamour, 20 secondes de ce spectacle étaient l'oeuvre d'un des plus célèbres enfants de Sydney, l'acteur Hugh Jackman. Celui-ci a imaginé cette séquence or et argent avec Fortunato Foti, patron de la société qui embrase chaque année la Baie.

Tout cela avec une sécurité accrue, après l'attaque à la voiture bélier à Melbourne la semaine dernière. La fête devait suivre ensuite l'avancée de la dernière nuit de 2017 en Asie, en Afrique et en Europe, puis en Amérique.

/ATS