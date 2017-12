Les banques ont appris de leurs erreurs, estime Oswald Grübel

Les banques ont appris de leurs erreurs et des lourdes amendes ces dernières années, estime Oswald Grubel. L'Allemand, ancien directeur général de Credit Suisse et d'UBS, affiche néanmoins une certaine compréhension pour quelques pratiques sanctionnées.

'En effet, certains agissements, condamnés dans un deuxième temps, n'étaient par répréhensibles pendant des années', explique Oswald Grübel dans une interview parue dimanche dans les colonnes de l'hebdomadaire alémanique Zentralschweiz am Sonntag. 'Même les régulateurs et les banques centrales savaient.'

Cas du Libor

A titre d'exemple, Oswald Grübel, 74 ans, mentionne le scandale du Libor. 'Des fautes et des tromperies ont été commises, mais le reproche selon lequel il y avait des manipulations systématiques via un cartel global des taux d'intérêt est la résultante d'un changement de paradigme dans la manière d'appréhender la question.'

Le scandale du taux interbancaire Libor a éclaté en 2011. UBS ainsi que les établissements britanniques Barclays et Royal Bank of Scotland ont écopé d'amendes pour un montant cumulé de plus de 2,5 milliards de dollars.

Fraude à Londres

Pour mémoire, Oswald Grübel a fonctionné comme directeur général d'UBS en début 2009 et septembre 2011, alors en pleine tourmente pour le numéro un bancaire suisse dans la foulée de la crise financière et de la crise des 'subprime'. Auparavant, l'Allemand avait dirigé Credit Suisse entre 2003 et 2007.

Sa démission d'UBS avait été causée par le scandale de l'affaire de transactions frauduleuses d'un courtier de la banque à Londres. Celles-ci avaient entraîné une perte de 2,3 milliards de dollars. 'Ce fut une décision servant à prendre une responsabilité que seul un directeur général peut assumer', relève Oswald Grübel.

Condamné en 2012 à sept ans de prison pour sa fraude, le courtier à l'origine de l'affaire, un certain Kweku Adoboli, a été libéré en juin 2015. Il avait alors purgé environ la moitié de sa peine. Les deux hommes ne se sont jamais parlé personnellement, note l'ancien patron d'UBS.

