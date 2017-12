Les forces du régime syrien avancent face aux djihadistes d'Idlib

Les forces du régime syrien ont repris samedi de nouvelles localités aux djihadistes et aux rebelles à la périphérie de la province d'Idlib, au prix de violents combats, selon une ONG proche des insurgés. Les affrontements ont poussé les civils à prendre la fuite.

Appuyées par l'aviation russe, les troupes fidèles au président syrien Bachar al-Assad mènent depuis lundi une opération à la périphérie de la province d'Idlib, la seule à leur échapper entièrement et dominée par le front Fateh al-Cham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.

Les affrontements se concentrent dans le sud-est d'Idlib et le nord-est de la province voisine de Hama, selon l'observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui précise que le régime a pris le contrôle de plusieurs localités et villages du secteur.

Samedi, des centaines de civils fuyant les combats continuaient de quitter la zone pour rejoindre le nord de la province, a rapporté un correspondant de l'AFP. Ils emportaient avec eux leurs maigres possessions, juchées sur des camions ou des pick-up: matelas, couvertures, chaises en plastique et tapis.

Enfants 'terrorisés'

'Plus d'une fois, on a été la cible des frappes. On ne pouvait plus rester', déplore Abou Ahmed, sexagénaire originaire du sud-est d'Idlib, fuyant avec sa famille à bord d'un pick-up.

Près de la localité de Maaret al-Noumane, certains ont planté leurs tentes. 'On s'est sauvé pour les enfants. Ils étaient terrorisés par les raids aériens et les frappes', raconte Abou Khaled.

L'objectif pour le régime est de conquérir le sud-est d'Idlib, où des groupes rebelles sont aussi présents, pour 'sécuriser' une route qui relie Alep, la deuxième ville du pays, à la capitale Damas, selon l'OSDH.

Depuis jeudi, les violences ont tué 32 combattants prorégime, et 29 dans l'autre camp, ainsi que 21 civils, selon l'OSDH. Les forces du régime ont pris le contrôle de cinq villages et localités et de plusieurs 'collines stratégiques' du nord-est de la province de Hama, selon l'agence officielle Sana.

