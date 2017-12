Plusieurs sinistres en Suisse alémanique, parfois dus à des bougies

Plusieurs incendies se sont déclarés vendredi et samedi en Suisse alémanique, dont certains provoqués par des bougies qui ont enflammé des sapins de Noël et une couronne de l'Avent. Le plus grave sinistre a ravagé un garage souterrain à Oftringen (AG).

Le feu, qui a pris dans la nuit de vendredi à samedi dans ce garage, a nécessité l'évacuation de leur domicile d'une soixantaine d'habitants. Personne n'a été blessé, mais les dégâts, pas encore chiffrés, sont jugés considérables.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le sinistre s'est déclaré pour une raison encore indéterminée vers 04h00 sur une voiture stationnée. D'autres véhicules ont été endommagés, l'incendie ayant causé un fort dégagement de fumée et produit beaucoup de suie, a indiqué la police cantonale argovienne.

Par précaution, la soixantaine de personnes domiciliées dans les trois immeubles reliés au garage souterrain ont été évacuées et prises en charge. Elles ont pu regagner leurs foyers dès samedi matin.

Sapins et couronne en feu

Des sapins et une couronne de l'Avent ont aussi provoqué frayeurs dégâts. Vendredi soir, des bougies ont mis le feu à un sapin dans une maison individuelle à Jegenstorf (BE). Les habitants ont pu éteindre les flammes eux-mêmes, mais ils ont été blessés par des brûlures et par la fumée. Six personnes ont dû êtres examinées par un médecin.

Les pompiers ont dû aérer la maison avec un ventilateur. Les dégâts s'élèvent à environ 100'000 francs.

Vendredi soir également, les pompiers sont intervenus pour un sapin enflammé par une allumette de Bengale à Bassersdorf (ZH). Le feu s'est rapidement propagé au mobilier de l'appartement, a indiqué la police cantonale zurichoise. Les dégâts atteignent plusieurs dizaines de milliers de francs, mais personne n'a été blessé.

A Winterthour (ZH), en revanche, une femme a été légèrement blessée durant la nuit de vendredi à samedi par le dégagement de fumée après qu'une couronne de l'Avent s'est enflammée sur une table. La couronne s'est ensuite éteinte d'elle-même, mais tout l'appartement a été noirci par la suie. La résine a accéléré le développement des flammes, a précisé la police.

