Vague de froid: Trump ironise sur le réchauffement climatique

Le président américain Donald Trump a ironisé jeudi sur le réchauffement climatique, alors que le nord des Etats-Unis est balayé par une vague de froid et des températures de -40 degrés. Le septuagénaire s'est toujours montré sceptique sur le changement climatique.

'Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer des trillions de dollars pour s'en protéger. Couvrez-vous!', a tweeté le président américain. Avant d'être élu à la présidence, le milliardaire affirmait que le changement climatique était une 'invention' de la Chine.

Ce tweet a déclenché une avalanche de réactions d'internautes et de scientifiques tentant d'expliquer le changement climatique au président américain. 'Le changement climatique est très réel même s'il fait froid à l'extérieur de la Trump Tower en ce moment', a répondu sur Twitter le directeur de l'académie des sciences de Californie, Jon Foley.

2017 année la plus chaude

'De la même façon, il y a toujours de la faim dans le monde, même si vous venez de manger un Big Mac', a-t-il ajouté. 'En 2017, il y a eu environ trois records de chaleur aux Etats-Unis pour chaque record de froid', a renchéri la députée démocrate de l'Etat de Washington, Pramila Jayapal. 'La météorologie, ce n'est pas la même chose que le climat. Le président devrait pouvoir comprendre cela. Ce n'est pas difficile'.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 2017 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée sur l'ensemble de la planète.

Après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat estimant qu'il détruirait des emplois industriels.

Le gouvernement américain a également retiré le changement climatique de la liste 'des menaces' pour les Etats-Unis et relancé l'exploitation du charbon et des réserves jugées de gaz et d'huile de schiste sur des terres fédérales protégées.

/ATS