La rencontre européenne de Taizé a débuté jeudi à Bâle

La 40e rencontre européenne de la communauté de Taizé a débuté jeudi à Bâle et dans la région bâloise. Près de 20'000 jeunes âgés de 18 à 35 ans participent à ce rassemblement qui dure jusqu'au 1er janvier.

Pendant leur séjour dans la région bâloise, les participants vont prier, chanter et manger. Les principaux thèmes de la manifestation sont la solidarité entre les peuples, la paix, la foi, la vie intérieure et l'engagement social, selon les organisateurs.

Les participants viennent de toute l'Europe. Les délégations les plus importantes sont la Pologne (4900 personnes) et l'Ukraine (2800). Les autres nations les plus représentées sont l'Allemagne, la Croatie,la France et l'Italie.

Familles d'accueil

Environ 240 bus ont transporté la très grande majorité des participants de toute l'Europe jusqu'à Bâle. Les jeunes sont logés dans des familles d'accueil dans la région bâloise, ainsi qu'en France et en Allemagne voisines.

Taizé est une communauté monastique chrétienne oecuménique basée entre Lyon et Dijon, en France. Elle a été fondée en 1940 par le pasteur suisse Roger Schutz (1915-2005), appelé frère Roger, venu du canton de Vaud.

Près de deux millions de jeunes de toutes les confessions chrétiennes ont déjà participé aux rencontres européennes qui sont organisées depuis 1978. Dans les années 1990, elles rassemblaient en moyenne entre 80'000 et 100'000 personnes. Bâle est la deuxième ville suisse à accueillir cette manifestation, après Genève il y a dix ans.

