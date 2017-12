Accueil triomphal à Kiev pour les prisonniers ukrainiens libérés

Des centaines d'Ukrainiens se sont rassemblés à l'aéroport de Kiev pour accueillir dans la nuit de mercredi à jeudi les militaires et civils libérés lors d'un échange de prisonniers avec des rebelles prorusses. 'Gloire à l'Ukraine! Gloire aux héros!', hurlaient-ils.

Brandissant des drapeaux ukrainiens et des bouquets de fleurs, ils ont acclamé les prisonniers descendus de l'avion de transport qui les a amenés à Kiev, selon des images retransmises en direct par plusieurs médias ukrainiens.

Les proches des Ukrainiens libérés se sont jetés vers leurs bien-aimés, dont certains ont passé plus de trois ans en captivité.

'Salut, ma douce, tu vois, papa est de retour', a dit au téléphone à sa fille un soldat ukrainien qui a passé 21 mois, emprisonné par des séparatistes, tandis que son épouse le serrait dans ses bras en sanglotant.

'Mes pensées sont encore là-bas. Je ne me rends pas encore compte de ce qui s'est passé', a confié un autre jeune militaire, Olexi, crâne rasée et en tenue de camouflage, accompagné de sa mère radieuse.

Premier échange depuis 15 mois

Les autorités d'Ukraine et les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l'est du pays ont échangé mercredi plus de 300 prisonniers dans une des plus importantes opérations de ce type en près de quatre ans de guerre.

Fruit de difficiles négociations impliquant le président russe Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines, cette opération a concerné 73 prisonniers détenus dans les deux 'républiques' autoproclamées par les rebelles et 233 détenus par les autorités de Kiev.

Ce premier échange de prisonniers depuis 15 mois entre les belligérants - et deuxième plus important depuis l'éclatement du conflit en 2014 - s'est déroulé sur la ligne de front, près de Gorlivka, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de la 'capitale' séparatiste de Donetsk. Il a duré plusieurs heures.

Survenu juste avant le Nouvel An et le Noël orthodoxe le 7 janvier, il constitue un rare progrès dans l'application des accords de paix de février 2015, qui ont permis une baisse d'intensité des combats, sans parvenir à un règlement politique du conflit qui a fait plus de 10'000 morts.

/ATS