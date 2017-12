La grippe a dépassé le seuil épidémique en Suisse

La grippe est désormais largement répandue à travers toute la Suisse. Le seuil épidémique saisonnier a été dépassé, selon les données de l'Office fédéral de la santé publiées mercredi.

Les médecins liés au système de surveillance Sentinella avaient annoncé la semaine passée 17,1 cas d'affections grippales pour 1000 consultations médicales, écrit mercredi sur son site l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Enfants en bas âge

Ce taux correspond à une incidence de 144 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants. Le seuil épidémique saisonnier se situe à 68 cas pour 100'000 habitants. L'incidence est la plus élevée dans la classe d'âge des 0 à 4 ans, avec 234 consultations. Pour toutes les autres catégories d'âge, le nombre de consultations est en dessous de la moyenne de 144.

La propagation de la grippe est largement répandue dans les six cantons romands et celui de Berne, ainsi que dans la Suisse du nord-ouest et centrale. En Suisse orientale, elle est répandue et seulement sporadique au Tessin et dans les Grisons. L'incidence est en hausse dans toutes les régions.

Hors des frontières helvétiques, l'activité grippale est basse à moyenne en Europe, avec toutefois une tendance à la hausse. En Asie et en Amérique du Nord, on observe une activité grippale élevée. Là aussi, la tendance est à la hausse.

/ATS