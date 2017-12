L'Espagne retire ses renforts policiers de Catalogne

Les renforts policiers envoyés en Catalogne à l'occasion du référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre ont commencé mardi à quitter la région, selon le ministère de l'Intérieur. Le retrait devrait se terminer le 30 décembre.

Les policiers et gardes civils envoyés fin septembre en renfort dans la région 'vont être retirés progressivement, jusqu'au samedi 30' décembre, a déclaré mardi un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il a précisé que le processus avait 'commencé, à partir d'aujourd'hui'.

Ce porte-parole n'a pas révélé combien d'agents étaient concernés. Le journal El Pais avait estimé ces renforts à 10'000 hommes.

Violences policières

Le jour du référendum interdit, les images de violences policières lors d'actions pour saisir des urnes et fermer des bureaux de vote avaient fait le tour du monde. Les indépendantistes avaient dénoncé la 'répression' de Madrid.

Au moins 92 personnes avaient été blessées ce jour-là, selon les hôpitaux. Les autorités indépendantistes avaient annoncé que près de 900 personnes avaient 'requis une assistance médicale'. Le représentant du gouvernement central dans la région, Enric Millo, avait présenté des excuses une semaine plus tard.

La Catalogne possède sa propre force de police autonome, les Mossos d'Esquadra, la police nationale et la Garde civile n'ayant dans la région qu'un rôle marginal. La Catalogne est sous administration directe du gouvernement central depuis le 27 octobre, quand le parlement régional avait voté une déclaration unilatérale d'indépendance.

Le gouvernement central avait répondu en destituant l'exécutif régional, en dissolvant le parlement et en convoquant des élections régionales anticipées. Le 21 décembre, les partis indépendantistes ont à nouveau remporté la majorité absolue au parlement catalan et doivent maintenant s'entendre pour former un gouvernement.

Madrid a assuré que la tutelle serait levée une fois que le nouveau parlement catalan aurait investi l'exécutif régional.

/ATS