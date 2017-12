La Rega a effectué 180 vols de secours durant les fêtes de Nöel

La Rega a effectué 180 secours aériens en quatre jours, du 23 au 26 décembre. Dans trois quarts des cas, elle a dû sauver des adeptes de sports d'hiver. Les hélicoptères ont été le plus fréquemment sollicités à Mollis (GL), aux Grisons et dans l'Oberland bernois.

En Suisse romande, les équipages Rega sont intervenus à plusieurs reprises dans les Alpes vaudoises et sur les crêtes du Jura dans la région de la Dôle, a annoncé l'entreprise mardi. La majorité de ces missions ont été liées à des accidents de sport d’hiver ou à des cas de maladie. Dans la région lémanique, la Rega a aussi effectué quelques transferts inter-hospitaliers.

Cinq patients ont bénéficié de l'autorisation exceptionnelle accordée à la Rega par l'Office fédéral de l'aviation civile. Cette autorisation permet depuis samedi à la société d'effectuer des missions également pendant la nuit et par mauvaises conditions météo depuis les aérodromes militaires d'Emmen (LU) et de Meiringen (BE).

Accident de plongée

Un cas a concerné un homme accidenté lors d'une plongée nocturne. Il a été transféré de Lucerne vers les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui disposent du seul caisson hyperbare de Suisse.

La Rega est aussi intervenue à l’étranger pendant ce week-end de Noël. Les avions-ambulance ont rapatrié en vol combiné deux patients de la Thaïlande et deux autres de l’Amérique du Sud. Les vols combinés permettent à un avion-ambulance de la Rega de rapatrier au pays plusieurs patients d’une même région. Une autre personne a été rapatriée par avion de ligne depuis l’Australie, avec un accompagnement par un médecin de la Rega.

/ATS