Altercation entre des fans de hockey après un match à Langnau (BE)

Des supporters en sont venus aux mains samedi soir à Langnau (BE) après un match de hockey entre les équipes de la commune bernoise et de Zoug. Lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, les fans leur ont lancé des pétards et projectiles. Personne n'a été blessé.

Après le match entre les SCL Tigers et l'EV Zoug vers 22h15, plusieurs fans des deux équipes se sont d'abord provoqués verbalement avant de chercher la confrontation directe, indique dimanche la police cantonale bernoise.

Les forces de l'ordre se sont alors interposées entre les deux groupes pour les séparer. Elles ont été assaillies par les supporters de l'équipe zougoise à coups de projectiles et d'engins pyrotechniques. La police a dû brièvement recourir à des sprays au poivre et des gaz lacrymogènes. Les deux camps ont pu être séparés sans faire de blessé. Les fans zougois sont ensuite partis vers la gare pour prendre leur train.

Cortège non autorisé

Déjà avant le match, un groupe de fans de l'EV Zoug avait perturbé le trafic à cause d'un cortège non autorisé. Des engins pyrotechniques ont été allumés. La route qui mène au stade a dû être temporairement fermée. La police a ouvert une enquête en lien avec ces événements.

