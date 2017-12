L'ex-secrétaire général rejette les accusations portées contre lui

L'ex-secrétaire général de la Fondation de Beaulieu a rejeté vendredi les accusations portées contre lui par la Ville de Lausanne et le canton. Il 'se déclare choqué et blessé par le lynchage public dont il a fait l'objet'.

Les bureaux d'information et de communication du canton de Vaud et de la Ville de Lausanne ont émis jeudi un communiqué de presse mettant gravement en cause la gestion mais aussi la probité et l'honorabilité du secrétaire général de la Fondation de Beaulieu, relève un communiqué transmis vendredi par son avocat.

L'ex-secrétaire général de la Fondation, Marc Porchet, tient à réagir à ces accusations très lourdes articulées publiquement sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer ou de prendre position.

/ATS