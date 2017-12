Les exportations suisses ont bondi de 9,5% en novembre

Dopé par des hausses de prix, le commerce extérieur de la Suisse s'est montré fort dynamique en novembre. Alors que les exportations ont bondi de 9,5% sur un an après correction des jours ouvrables, les importations se sont elles envolées de 16,4%.

En termes réels, soit corrigés de l'inflation, les exportations ont augmenté de 4,4%, à 20,1 milliards de francs, a indiqué jeudi l'Administration fédérale des douanes (AFD). Par rapport au mois d'octobre et après désaisonnalisation, elles sont reparties en hausse de 1,5%, après une contraction de 1% en octobre, approchant même le niveau record de mai.

Les importations ont augmenté en termes réels de 6,8% en l'espace de douze mois à 17,4 milliards de francs. Sur une base désaisonnalisée et en comparaison mensuelle, elles ont plafonné à un haut niveau pour un quatrième mois d'affilée, s'étoffant de 2,1%. Au final, la balance commerciale boucle avec un excédent de 2,4 milliards de francs.

Tous les groupes de produits ont soutenu les exportations, seul celui des véhicules accusant un repli en variation annuelle (-7,1%). Cinq secteurs ont même présenté une croissance entre 13 et 21%, précise l'AFD.

Nouveau bond des métaux

Les produits chimiques et pharmaceutiques ont apporté la plus forte contribution aux exportations de la Suisse, les livraisons augmentant sur le mois sous revue de 7,4% ou 596 millions de francs, à 8,6 milliards. Avec les articles textiles, l'habillement et les chaussures (+20,9% à 426 millions), les métaux ont poursuivi sur leur lancée, les envois décollant de 20,2% à 1,31 milliard.

Le secteur des instruments de précision a également tiré profit d'une vive demande, ses exportations progressant de 15,1% à 1,54 milliard de francs. Les envois de machines et de produits électroniques ont crû de 9,2% à 3,09 milliards.

