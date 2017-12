Le Conseil fédéral va supprimer une série de droits de douane

Les consommateurs et les entreprises devraient pouvoir économiser 900 millions de francs sur les importations. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de supprimer les droits de douane sur certains biens industriels et d'abaisser ceux sur certains produits agricoles.

La suppression des droits de douane sur les produits industriels sera unilatérale. Elle concernera notamment les voitures, les vélos, les produits de soins corporels, les appareils ménagers ou les vêtements.

La Confédération y perdra plusieurs centaines de millions de francs de recettes. Un projet sera mis en consultation. Il sera étroitement coordonné avec la stratégie fiscale du Conseil fédéral.

Le gouvernement a par ailleurs chargé les services de Johann Schneider-Ammann de réduire les droits de douane à l’importation des produits agricoles fabriqués au-delà des frontières, comme les bananes et d’autres fruits exotiques. Les produits agricoles qui sont également cultivés en Suisse ne sont pas concernés.

Enfin, le Conseil fédéral entend agir contre l'îlot de cherté via une réduction des exceptions au principe du Cassis de Dijon, qui veut qu'un produit autorisé à la vente dans l'UE le soit aussi en Suisse. Le gouvernement veut en particulier éliminer les divergences concernant l’efficacité énergétique des appareils ménagers et la déclaration concernant le bois et les produits en bois.

Le 8 décembre, une procédure de consultation a déjà été ouverte sur la simplification du système d’autorisation pour les denrées alimentaires.

/ATS