Les traditionnels bouchons des Fêtes sont en vue

Le ballet des vacanciers hivernaux s'approche. Les routes alpines et certains tronçons ferroviaires seront à nouveau pris d'assaut par les amateurs de sports d'hiver. Sur le rail, les CFF prévoient des wagons supplémentaires.

Le trafic sera intense sur les routes d'accès aux stations alpines, avertit l'Office fédéral des routes (OFROU). Les diverses routes des vallées latérales valaisannes, de l'Oberland bernois et des Grisons pourront être temporairement surchargées.

L'office recommande d'utiliser l'équipement hivernal afin de minimiser les risques de dérapages en cas d'enneigement ou de basses températures.

Trafic dense

De plus, de nombreux cols étant en fermeture hivernale, l'OFROU prévoit un report du trafic sur les tronçons transalpins et vers les lignes de ferroutage. Samedi, jour de départ, les lignes de la Furka à Realp (UR), du Lötschberg à Kandersteg (BE) et de la Vereina à Klosters-Selfranga (GR) seront surchargées dès 10h00.

Début des vacances oblige, des bouchons et des ralentissements sont possibles dès ce week-end, notamment sur les autoroutes de contournement de Berne, Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

L'axe nord-sud sur l'A2 au niveau du tunnel du Gothard est traditionnellement encombré durant les Fêtes, de même que l'A6/A8 sur la rive sud des lacs de Thoune et de Brienz (BE), ou l'autoroute du San Bernardino aux Grisons (A13). Prévisions similaires pour l'A9 entre Lausanne et le Valais.

Les CFF sont eux parés pour la grande affluence. Des wagons supplémentaires ont été prévus au cas par cas, a dit à l'ats un porte-parole de l'ex-régie fédérale.

Tunnel rouvert

Bonne nouvelle également, le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard sera rouvert dès le 24 décembre. Consciente des désagréments causés par l'accident du 21 septembre et la fermeture du tunnel, la direction offre la gratuité du passage jusqu'au 1er janvier.

Les perturbations dues au trafic pendulaire devraient aussi être moins importantes que d'habitude. Certaines entreprises ferment pour les fêtes de fin d'année.

