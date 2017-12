Le canton de Neuchâtel privé de budget 2018

Le canton de Neuchâtel n'a pas de budget pour 2018. Les débats au Grand Conseil ont débouché sur un déficit de 50 millions de francs, qui n'a pas passé la rampe au vote final dans la nuit de mardi à mercredi.

Le vote a eu lieu vers 00h40. Il nécessitait une majorité qualifiée des trois cinquièmes, soit 69 sur 115. Or il n'a obtenu que 63 voix, contre 48 oppositions (PLR et UDC) et 4 abstentions.

D'ultimes négociations sur les amendements avaient eu lieu lors d'une interruption de séance en fin d'après-midi. Un compromis se dessinait, qui aurait permis d'améliorer de 10 millions le budget issu des travaux de la commission, soit 39 millions au lieu de 49. Mais les chefs de groupe n'ont pas pu convaincre leurs troupes.

Crise sans précédent

Juste avant le vote final, le conseiller d'Etat Laurent Kurth a déploré cette 'envie morbide' de la droite de voir ce qui se passe si le canton n'a pas de budget. C'est oublier les responsabilités à tenir envers 180'000 habitants.

L'absence de budget fait entrer le canton 'en terre inconnue', a-t-il poursuivi. Aux difficultés financières s'ajoute désormais 'une crise institutionnelle sans précédent'.

'Chaos, perte d'énergie, de temps et de ressources financières', a tonné le président du gouvernement Laurent Favre. 'Que personne ne se berce d'illusions' en pensant au canton de Genève qui, sans avoir de budget 2016, avait finalement inscrit des chiffres noirs: c'était grâce à une recette exceptionnelle juteuse de 480 millions. Leur budget 2018 vient d'être adopté avec un déficit de 186 millions.

/ATS