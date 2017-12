Précarité des jeunes: la RTS et la Chaîne du Bonheur se mobilisent

Les jeunes dans la précarité, sans formation ni emploi, seront les bénéficiaires cette année de l'opération 'Coeur à coeur'. Dès 17h30 ce samedi, la RTS mobilise ses antennes pour récolter des dons en collaboration avec la Chaîne du Bonheur.

Jusqu'au 22 décembre à 19h20, trois animateurs de la RTS - Pauline Seiterle, Jonas Schneiter et Philippe Robin - s'installeront dans un studio de verre au Flon à Lausanne. Ils y accueilleront des personnalités et s'attelleront à récolter des fonds auprès du public.

L'an dernier, plus d'1,5 million de francs avaient été levés en 147 heures d'émissions pour des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans le même laps de temps, les organisateurs espèrent faire encore mieux cette année, affirment-ils dans un communiqué.

Cette année, c'est aux 18-25 ans que s'adresse l'opération. Il faut savoir que 10% des jeunes en Suisse vivent dans la pauvreté dès l'âge de 18 ans. Et un jeune sur dix âgé entre 15 et 25 ans est sans formation ni emploi. 'Coeur à Coeur' veut permettre à ces jeunes en rupture d'accompagner un projet de réinsertion sociale ou professionnelle et de quitter l'échec durablement.

La Suisse romande en est à la 2e édition de cet événement. La Suisse alémanique connaît l'opération depuis neuf ans déjà.

www.coeurrts.ch

/ATS